Il fondo patrimoniale norvegese da 2 trilioni di dollari rifiuta l'accordo da 1 trilione di dollari di Elon Musk

Il fondo sovrano norvegese da 2 trilioni di dollari ha dichiarato martedì che voterà contro il pacchetto retributivo da 1 trilione di dollari proposto da Elon Musk all'assemblea annuale degli azionisti di Tesla, rompendo i ranghi con il management nonostante gli avvertimenti di Musk che potrebbe dimettersi se il piano venisse respinto.

Il fondo, gestito da Norges Bank Investment Management (NBIM), uno dei maggiori investitori di Tesla, ha dichiarato di aver già espresso il suo voto, citando tra le sue principali preoccupazioni "l'entità totale del premio, la diluizione e la mancanza di mitigazione del rischio delle persone chiave".

"Pur apprezzando il valore significativo creato dal ruolo visionario di Musk, siamo preoccupati per l'entità totale del premio", ha dichiarato NBIM in un comunicato, aggiungendo che continuerà il "dialogo costruttivo" con Tesla su questioni di governance e retribuzione.

Preoccupazioni sull'entità totale del premio

NBIM detiene una partecipazione dell'1,14% in Tesla, per un valore di circa 118,3 miliardi di corone norvegesi (11,6 miliardi di dollari) a giugno. Le azioni Tesla sono scese del 2,5% nelle contrattazioni pre-mercato dopo l'annuncio.

Il piano proposto garantirebbe a Musk quasi 1 trilione di dollari in stock option nel prossimo decennio, subordinatamente alle pietre miliari della performance, espandendo efficacemente il suo potere di voto all'interno dell'azienda.

L'accordo ha incontrato una crescente opposizione da parte dei sindacati, dei gruppi di azionisti e dei consulenti ISS e Glass Lewis, che sostengono che il pacchetto retributivo è eccessivo. Musk ha respinto le loro critiche, definendo le aziende "terroristi aziendali".

L'anno scorso, NBIM ha anche votato contro il ripristino del precedente pacchetto retributivo di Musk da 56 miliardi di dollari, che un giudice degli Stati Uniti aveva ribaltato prima di essere successivamente riapprovato dagli azionisti. Musk, la cui fortuna è stimata in 504 miliardi di dollari, rimane la persona più ricca del mondo, secondo Forbes.