Il giocatore francese in pensione Jimmy Cabot critica i Globe Soccer Awards: "Pogba sospeso per doping: Trofeo"

HQ

Jimmy Cabot, ex calciatore francese di Lens e Lorient costretto a ritirarsi nel dicembre 2024 dopo un grave infortunio al ginocchio subito nell'ottobre 2022, è stato molto critico con il Globe Soccer Award assegnato domenica a Paul Pogba come "Ritorno dell'anno".

Pogba è tornato in competizione alla fine del 2025, dopo non aver giocato da quando era risultato positivo al testosterone nel settembre 2023, quando giocava per la Juventus. L'internazionale francese, campione del mondo nel 2022, ha ricevuto una squalifica di 18 mesi dal Tribunale Nazionale Antidoping italiano (ridotta da quattro anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport) e ora gioca per Monaco.

Cabot, che conosce per esperienza cosa significhi non poter giocare a causa degli infortuni, è stato molto critico nei confronti del premio: "Matthieu Udol, 4 legami legati anteriori rotti, torna titolare nella prima squadra di Ligue 1 all'intervallo con RCL. Bentaleb, arresto cardiaco, a diversi mesi di distanza, torna in campo segnando per la vittoria di LOSC. Pogba sospeso per doping: Trofeo."

https://x.com/Cabot_Jim/status/2005590815301873939

Cabot ritiene che sia cinetico dare un premio a un giocatore che ha fatto un "ritorno" solo perché era stato squalificato per doping. Pogba ha sempre sostenuto che il positivo fosse accidentale, che "non avrebbe mai drogato consapevolmente o deliberatamente" e che giocava sempre con integrità. Che ne pensi?