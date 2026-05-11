Il francese Paul Magnier vince due delle prime tre tappe del Giro d'Italia in Bulgaria
Paul Magnier indossa la maglia viola come leader del Giro ai punti.
Il Giro d'Italia ha completato la visita in Bulgaria in tre tappe, e ora la gara si prende un giorno di pausa prima di entrare in Italia martedì, in una gara di 138 km da Catanzaro a Cosenza martedì. E Paul Magnier è stato il colpo sorpresa della gara, vincendo due delle tre tappe bulgare, dopo la caotica prima tappa, in cui è stato aiutato dalla fortuna e dal caso dopo un massiccio incidente che ha diviso la fuga in due.
Ma in una tappa pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, il ventiduenne francese della Soudal Quick-Step Lid ha raggiunto l'italiano Jonathan Milan della Lidl-Trek per batterlo negli ultimi 150 metri, affidandosi al photofinish per confermare la vittoria.
Il leader della gara continua a essere l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva dell'XDS Astana Team, con un tempo di 13:10:05, ma Magnier mantiene la maglia viola (maglia ciclamino) come leader in classifica punti. Magnier è 63º nella classifica generale, a 01:55 minuti di distanza da Silva.
Il Giro d'Italia continuerà fino al 31 maggio, con 18 tappe rimanenti