Il francese Paul Magnier vince due delle prime tre tappe del Giro d'Italia in Bulgaria

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Il Giro d'Italia ha completato la visita in Bulgaria in tre tappe, e ora la gara si prende un giorno di pausa prima di entrare in Italia martedì, in una gara di 138 km da Catanzaro a Cosenza martedì. E Paul Magnier è stato il colpo sorpresa della gara, vincendo due delle tre tappe bulgare, dopo la caotica prima tappa, in cui è stato aiutato dalla fortuna e dal caso dopo un massiccio incidente che ha diviso la fuga in due.

Ma in una tappa pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, il ventiduenne francese della Soudal Quick-Step Lid ha raggiunto l'italiano Jonathan Milan della Lidl-Trek per batterlo negli ultimi 150 metri, affidandosi al photofinish per confermare la vittoria.

Il leader della gara continua a essere l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva dell'XDS Astana Team, con un tempo di 13:10:05, ma Magnier mantiene la maglia viola (maglia ciclamino) come leader in classifica punti. Magnier è 63º nella classifica generale, a 01:55 minuti di distanza da Silva.

Il Giro d'Italia continuerà fino al 31 maggio, con 18 tappe rimanenti