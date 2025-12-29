Il franchise Avatar supera i 6 miliardi di dollari mentre Marty Supreme vince l'A24 nel suo più grande weekend di apertura di sempre

HQ

L'ultimo viaggio di Big Jim a Pandora potrebbe non aver ancora incassato 1 miliardo di dollari al botteghino globale, ma il terzo film di Avatar ha già fatto la storia del cinema, poiché ha aiutato la trilogia a diventare la prima a incassare un totale di 6 miliardi di dollari nelle sale.

Questo con 2,92 e 2,34 miliardi di dollari dai primi due film di Avatar. Fire & Ash ha dovuto solo aggiungere il totale di 760 milioni di dollari finora (tramite BoxOfficeMojo) al mix e bam: 6 miliardi di dollari. È un'impresa che nessuna trilogia probabilmente potrà eguagliare, e potrebbe non essere l'unico pezzo di storia cinematografica realizzato da Avatar: Fire & Ash nelle prossime settimane. Poiché sembra anche probabile che il film raggiungerà presto 1 miliardo di dollari, farà di James Cameron il primo regista a realizzare quattro film consecutivi da 1 miliardo di dollari.

Altrove nei cinema, altri film venivano usciti, come Marty Supreme. Il film di Timothée Chalamet uscì il giorno di Natale, ma ciò non gli impedì di guadagnare una grande somma per il debutto su A24. Il film diretto da Josh Safdie ha finora solo dati per la sua uscita negli Stati Uniti, ma resta comunque impressionante con $28.291.996. Dovremo vedere come andrà il film nelle prossime settimane, quando le persone torneranno a un po' di normalità dopo il vuoto temporale che è il periodo delle festività.