Il fratello dell'ex preside dell'Alpine, che si è dimesso questa settimana, è stato arrestato con "ingenti somme di denaro"

Mercoledì scorso, il team di Formula 1 Alpine ha annunciato un grande cambiamento: Franco Colapinto prenderà il posto di Jack Doohan come pilota principale per le prossime cinque gare. È arrivato poche ore dopo che il preside della Tem, Oliver Oakes, si è misteriosamente dimesso, per motivi personali.

Oggi si sa che il fratello di Oliver, William Oakes, era stato arrestato una settimana prima, per "trasferimento di proprietà criminale". È stato fermato nella zona di Silverstone Park nel Northamptonshire il 1° maggio con "una grande quantità di denaro" ed è stato messo in custodia. Una settimana dopo, Oliver si dimise.

Non si sa se le dimissioni inaspettate di Oliver siano avvenute a causa dell'arresto del fratello, ma il tempismo è strano. E Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine che assumerà temporaneamente le sue funzioni, ha negato che Oliver si fosse dimesso a causa di una spaccatura tra i due, dicendo su Instagram che "io e Oli abbiamo un ottimo rapporto e avevamo ambizioni a lungo termine di portare avanti questa squadra insieme. Rispettiamo la richiesta di Oli di dimettersi e quindi abbiamo accettato le sue dimissioni. I motivi non sono legati al team e sono di natura personale."

La famiglia Oakes è stata collegata a Dimitry Mazepin, un uomo d'affari russo strettamente legato a Vladimir Putin e padre dell'ex pilota di F1 Nikita Mazepin. Mazepin era azionista di Hitech GP, un team lanciato da Oliver Oakes nel 2015, ma le azioni di Mazepin sono state cedute a Oakes nel marzo 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina.