Il FTSE 100 supera per la prima volta la soglia dei 10.000

Il FTSE 100 ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 10.000 punti, raggiungendo un nuovo traguardo all'inizio del 2026 e coronando un anno solido per il mercato azionario britannico. L'indice è salito brevemente sopra la soglia nelle prime scambi prima di allentarsi leggermente, confermando che la barriera psicologica era stata finalmente superata.

Questo riflette un forte rally negli ultimi 12 mesi, con il FTSE 100 che ha guadagnato oltre il 20% nel 2025. I guadagni sono stati guidati da azioni di peso come Rolls-Royce, Melrose e Fresnillo, mentre anche aziende della difesa, dell'energia e delle miniere hanno ottenuto buone performance in un contesto di flussi di investimenti globali in continuo cambiamento.

FTSE 100 // Shutterstock

Il rally di Londra è arrivato mentre i mercati globali hanno beneficiato delle aspettative di tagli ai tassi d'interesse, di una crescita economica resiliente e del continuo entusiasmo attorno all'intelligenza artificiale. L'incertezza creata all'inizio dell'anno dalle tensioni commerciali statunitensi ha spinto alcuni investitori a diversificarsi da Wall Street e a entrare in mercati relativamente sottovalutati come il Regno Unito.

La pietra miliare ha un peso simbolico per un benchmark lanciato nel 1984 a 1.000 punti e a lungo considerato un'alternativa più lenta agli indici statunitensi. La sua esposizione internazionale, con molti elettori che generano entrate all'estero, l'ha aiutata a proteggerla dalle pressioni economiche interne.

L'impennata del FTSE ha inoltre dato un impulso ai mercati europei più ampi, con lo Stoxx 600 che ha raggiunto livelli record insieme alla forza delle azioni di materie prime e della difesa, sottolineando una rinnovata fiducia nelle azioni britanniche dopo anni di sottoperformance.

Cos'è il FTSE 100?:

Il FTSE 100 è il principale indice azionario del Regno Unito, che monitora la performance del prezzo delle azioni delle 100 maggiori società quotate alla Borsa di Londra in base alla capitalizzazione di mercato. Creato nel 1984 con un valore iniziale di 1.000 punti, è ampiamente considerato un indicatore della salute del mercato azionario britannico e, a causa della natura internazionale di molti dei suoi componenti, un riflesso parziale delle tendenze economiche globali.