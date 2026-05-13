Il fumble storico del portiere dell'Al-Nassr che ha impedito alla squadra di Cristiano Ronaldo di vincere il campionato saudita

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Cristiano Ronaldo era a pochi secondi dal vincere un nuovo titolo di campionato, il suo primo titolo in Arabia Saudita da quando è entrato nel 2023... ma un fumble storico del portiere Bento ha impedito che ciò accadesse. È successo durante la partita Al-Nassr contro Al-Hilal martedì, il derby di Jeddah: se Al-Nassr avesse vinto, avrebbe conquistato il titolo di campionato. Tuttavia, una vittoria per l'Al-Hilal avrebbe cambiato le sorti e messo la squadra (con l'ex compagno di squadra di Ronaldo, Karim Benzema) in prima posizione per il titolo di campione.

Mohamed Simakan ha segnato per l'Al-Nassr al 37° minuto, portandoli in vantaggio. E quando giocatori e tifosi aspettavano con impazienza il fischio finale, l'ultimo pallone della partita, quindici secondi prima della fine della partita, al 97° minuto, sfuggì dalle dita del portiere brasiliano ed entrò in porta, con la partita che finì 1-1.

Il risultato 1-1 favorisce ancora molto meglio l'Al-Nassr che l'Al-Hilal: hanno 83 punti con una partita da perdere, contro il Damac il 21 maggio, quindi possono chiudere la lega con un massimo di 86 punti, dopo aver subito solo 2 pareggi e 4 sconfitte in stagione. Al-Hilal ha 78 punti con due giornate da perdere, quindi il massimo punteggio che può ottenere è di 84 nelle partite contro Neom il 16 maggio e Al Fayha il 21 maggio.

Al-Hilal è costretto a vincere entrambe le partite sperando che Al-Nassr non vinca l'ultima partita. Tuttavia, un pareggio non sarebbe favorevole all'Al-Nassr, perché se finissero con gli stessi punti (84), il titolo andrebbe all'Al-Hilal (che ha battuto l'Al-Nassr nel gennaio 2026 3-1), dato che il confronto diretto è il primo spareggio nella Saudi Pro League...

L'ultima vittoria del campionato dell'Al-Nassr risale al 2019, mentre l'Al Hilal ha vinto il campionato nel 2024. Chi pensi vincerà nel 2026?