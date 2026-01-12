Il fumetto di Superman batte record vendendo per oltre £11 milioni

HQ

Alla fine del 2025, un raro fumetto che vedeva Superman al timone è apparso all'asta e venduto a un prezzo astronomico, rendendolo la vendita di fumetti più costosa di sempre. Il fumetto in questione era Superman #1, un'edizione in condizioni quasi perfette del materiale scritto del 1939 che finì per vendere oltre 9 milioni di dollari. Anche se sembrava improbabile che il libro raggiungesse questa cifra, ora un altro fumetto con Superman stellare è stato messo in vendita e ha completamente infranteso questo recente record.

Secondo BBC News, un'edizione del 1938 di Action Comics #1 è stata venduta per l'assurdo importo di 15 milioni di dollari (11,2 milioni di sterline). Il fumetto è stato valutato nove su dieci per la sua qualità, un risultato impressionante considerando i suoi 88 anni, ed era un libro così ambito perché oggi si prevede che nel mondo ci siano meno di 100 copie del libro.

Questa fu però un'edizione particolarmente rara, poiché era la stessa copia che era stata rubata anni prima dalla casa dell'attore Nicolas Cage, prima di essere restituita quasi un decennio dopo. La storia e la narrazione del fumetto possono aver contribuito al suo prezzo elevato, ma il valore estremo che ha raggiunto è comunque sorprendente, dato che ora ha stabilito un record che sarà difficile da superare.

