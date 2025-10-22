Il fumetto spin-off Return to Skull Island di Titan Comics segue l'anime Netflix

HQ

Il MonsterVerse è un posto molto disordinato. Ci sono spettacoli e film e anche storie aggiuntive che spuntano qua, là e ovunque, e il prossimo su questo fronte è una serie a fumetti da Titan Comics.

L'editore ha lavorato su Return to Skull Island, che è una storia che si ispira alla serie animata Netflix Skull Island, che a sua volta segue il film teatrale live-action Kong: Skull Island con Tom Hiddleston e Brie Larson. Wow, è un sacco di Skull Islands...

Questo fumetto ha una storia che viene descritta così: "Un gruppo di naufraghi deve tornare su un'isola intrisa di oscuri segreti e pericoli! Dopo la battaglia di Kong con il Kraken, i sopravvissuti scoprono presto che nell'ombra si nasconde molto di peggio... e che il loro improbabile alleato potrebbe non essere in grado di proteggerli dagli orrori di Skull Island!"

Il fumetto è scritto da Simon Furman con i disegni di Christopher Jones, ed è in realtà una storia che è disponibile da poco tempo, dato che il quarto numero è appena arrivato. Il numero 1 è uscito a luglio.

Hai seguito tutti i vari fili narrativi del MonsterVerse ?