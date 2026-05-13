Il fumo dei fuochi d'artificio della vittoria in Coppa dell'Inter di Milano causa un ritardo nella partita di tennis tra Jódar-Darderi

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Mercoledì sera, l'Inter Milano ha vinto la finale di Coppa Italia contro la Lazio per 2-0 allo Stadio Olimpico di Roma. Le celebrazioni includevano fuochi d'artificio... che, a causa del vento, coinvolse il Foro Italico, situato a soli 300 metri, dove si tenne una partita di tennis degli Open d'Italia, con il giocatore locale Luciano Darderi e la giovane stella Rafael Jódar.

La partita era 6-5, 15-0, con Jódar in vantaggio ma Darderi che serviva per il tie-break del primo set, che durava più di un'ora prima dell'intervallo. Ma il fumo divenne così fitto che Darderi si rifiutò di giocare, e il sistema elettronico di arbitri, il haw-keye, si guastò, così la partita si interruppe a causa di un "Smoke Delay", cosa (che pensiamo) non era mai successa prima nel tennis.

Dopo dieci o quindici minuti di attesa, i giocatori iniziarono a colpire la palla per testare il sistema. Alla fine il fumo si è svanito e Darderi ha vinto il primo set nel tie-break.