Il funerale per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei inizia oggi e durerà un'intera settimana

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Il funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ex leader supremo iraniano ucciso dall'offensiva USA-Israele il 28 febbraio, che ha dato inizio alla guerra ancora in corso in Iran, si terrà nei prossimi sette giorni in Iran e Iraq, una cerimonia massiccia a cui si prevede la partecipazione di milioni di persone.

Ali Khamenei salì al potere nel 1989, succedendo al precedente Ayatollah Ruhollah Khomeini, colui che guidò la rivoluzione islamica nel 1979, ponendo fine alla precedente monarchia Pahlavi. Khamenei morì all'età di 86 anni, insieme a diversi membri della famiglia, a causa di attacchi aerei. Suo figlio Mojtaba Khamenei è stato scelto poco dopo come nuovo Ayatollah, Mojtaba non parteciperà a nessuna delle cerimonie per motivi di sicurezza.

Il funerale di sette giorni inizierà oggi 3 luglio a Teheran con leader globali, alti funzionari, figure religiose e studiosi, e si sposterà in diverse città dell'Iran e dell'Iraq con processioni di massa. L'ultima volta che l'Iran ha tenuto un funerale per la guida suprema, durante due giorni nel giugno 1989, si stima che vi siano state 10 milioni di persone, pari a un sesto della popolazione del paese.

La sepoltura fu posticipata da marzo a luglio a causa della guerra con Stati Uniti e Israele. Rimane in vigore un cessate il fuoco temporaneo, ma la situazione è tesa mentre continuano i negoziati riguardo al governo dello Stretto di Hormuz (parzialmente aperto), ai programmi nucleari dell'Iran e ai diritti di mantenere ancora missili balistici.