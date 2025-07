Il fuoco di sbarramento dei droni russi colpisce Kiev mentre l'Ucraina cerca sostegno all'estero

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Kiev è stata colpita durante la notte da un'altra ondata di attacchi di droni e missili russi, che hanno causato vittime e danni alle infrastrutture. 2 morti e 19 feriti, in un assalto che ha coinvolto circa 400 droni e 18 missili.

"La scorsa notte, la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato che è durato quasi 10 ore. Sono stati utilizzati 18 missili, compresi quelli balistici, e circa 400 droni d'attacco, quasi 200 dei quali erano shahed", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X.



Potresti essere interessato: Ukraine Recovery Conference 2025 mobilita 10 miliardi di euro di aiuti.



L'assalto ha fatto seguito al più grande attacco di droni della guerra finora, mettendo ulteriormente alla prova le difese aeree dell'Ucraina. Mentre le squadre di emergenza rispondevano in tutta la capitale, il presidente Zelensky ha continuato gli sforzi a Roma per radunare i partner internazionali per l'assistenza militare ed economica.