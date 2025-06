Il fuoco israeliano miete almeno 41 vittime vicino a Gaza Fonti mediche riferiscono di pesanti vittime a causa dell'escalation delle tensioni intorno alle operazioni umanitarie a Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che i recenti scontri a Gaza hanno provocato almeno 41 morti vicino ai principali punti di distribuzione degli aiuti mercoledì, con i funzionari sanitari locali che attribuiscono le morti al fuoco e agli attacchi aerei israeliani.

Molte vittime si sono verificate quando i palestinesi si sono avvicinati ai siti gestiti da un gruppo umanitario sostenuto dagli Stati Uniti, tra gli avvertimenti dei militari sulle zone di combattimento attive. E il blocco e le ostilità in corso continuano ad esacerbare la crisi umanitaria. Il 13 maggio 2025 i palestinesi ricevono pasti caldi (takiya) dalla Charity Kitchen di Rafah nell'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza // Shutterstock