Il futuro di Destiny 2 sarà rivelato all'inizio di maggio

Da quando Destiny 2: The Final Shape è arrivato nell'estate del 2024, i giocatori hanno dovuto accontentarsi della nuova struttura stagionale Episode di Bungie, che ha aggiunto contenuti al gioco in un modo diverso da quello a cui molti si sono abituati. Considerando che The Final Shape è stata la conclusione dei 10 anni di Light and Darkness Saga, molti sembravano contenti di lasciare che lo sviluppatore riposasse un po' sugli allori, ma ora è passato quasi un anno e i fan stanno iniziando a chiedersi cosa riserva il futuro per Destiny 2 e la serie nel suo complesso.

Impareremo tutto su questo molto presto, poiché è stato pianificato un evento in streaming che si concentrerà sulla prossima grande espansione nota come The Edge of Fate, il tutto parlando anche del "prossimo anno di Destiny 2".

Non ci sono ancora state fornite ulteriori informazioni, a parte il fatto che l'evento si svolgerà il 6 maggio alle 17:00 BST / 18:00 CEST. Speriamo che dia ai giocatori un motivo per continuare il loro viaggio nello sparatutto fantascientifico multiplayer di lunga data di Bungie.