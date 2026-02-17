Il futuro di Highguard è in dubbio mentre il sito ufficiale improvvisamente si oscura

HQ

Il futuro appare sempre più incerto per Highguard , lo sparatutto free-to-play che avrebbe dovuto essere la prossima grande novità alla fine dei Game Awards alla fine dello scorso anno. Solo poche ore fa il sito web del gioco è improvvisamente spento, e l'unica cosa rimasta per accogliere i visitatori è un logo e un breve messaggio generico che indica che il contenuto non è più disponibile.

Sono passate appena tre settimane dal lancio, che è stato tutt'altro che grandioso - segnato da recensioni mediocri e da un'accoglienza quasi gelida da parte dei giocatori. E la situazione strana arriva anche dopo il licenziamento del team di sviluppo, con la maggior parte dei dipendenti di Wildlight costretta a lasciare l'ufficio lasciando solo un team centrale rimasto - presumibilmente. Ma il sito chiuso sembra suggerire qualcosa di completamente diverso, e la domanda è se questo sia ora il colpo di grazia per Highguard.

