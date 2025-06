Il futuro di Rodrygo al Real Madrid è di nuovo in dubbio, indipendentemente dal fatto che giochi o meno alla Coppa del Mondo per club

HQ

Rodrygo Goes è ancora una volta uno dei maggiori dubbi sulla rosa del Real Madrid per il 2025/26. L'attaccante brasiliano, che era uno dei pilastri della squadra, è caduto in forma di recente, anche durante la Coppa del Mondo per Club: ha giocato 75 minuti nella prima partita, ma è stato completamente assente durante la seconda partita (vittoria per 3-1 sul Pachuca), con Xabi Alonso che ha persino scelto un giocatore cresciuto in casa con molta meno esperienza come Víctor Muñoz quando ha effettuato le sostituzioni.

Senza nulla di scolpito nella pietra e Rodrygo che secondo quanto riferito vuole rimanere al Real Madrid, i pettegolezzi dicono che il club ha già messo un prezzo sul giocatore e ora attende offerte. L'Arsenal ha mostrato molti interessi nel giocatore brasiliano. Anche il Manchester City si è avvicinato al Real Madrid. E con altri acquisti previsti per il club dopo la Coppa del Mondo per club (incluso l'accordo confermato con Franco Mastantuono, e forse un centrocampista scelto da Xabi Alonso), Rodrygo sarebbe il candidato più probabile a partire.

Tutti gli occhi saranno puntati sulla prossima partita del Real Madrid di venerdì alle 2:00 BST e alle 3:00 CEST. Se Rodrygo non gioca, si potrebbe vedere che il giocatore è stato nuovamente ostracizzato sapendo che il suo imminente rilascio. Ma se gioca... Potrebbe anche essere interpretato come un modo per mostrare il giocatore per aumentare il suo valore davanti ai potenziali acquirenti. Attualmente, il suo futuro in bianco non sembra buono.