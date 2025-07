Il futuro stadio da 100.000 posti del Manchester United potrebbe ospitare la finale della Coppa del Mondo femminile del 2035, ma ci sono seri dubbi

HQ

Il Manchester United ha annunciato a marzo di quest'anno l'intenzione di costruire un nuovo stadio, un "New Old Trafford", progettato per essere il più grande del Regno Unito e uno dei più grandi al mondo, con oltre 100.000 posti a sedere, oltre ad avere un quartiere percorribile a piedi, una "città in miniatura del futuro" il tutto racchiuso sotto un grande ombrello. I piani prevedono che lo stadio sia pronto entro il 2030.

Ora, con le quattro nazioni del Regno Unito che dovrebbero ospitare la Coppa del Mondo femminile del 2035, essendo l'unico offerente, il Manchester United vuole che il loro nuovo stadio, che dovrebbe essere completato da tempo per allora, sia la sede della finale, secondo fonti di BBC Sport.

Tuttavia, ci sono seri dubbi, secondo gli esperti del settore e del calcio, che lo stadio possa essere completato in cinque o sei anni, la maggior parte di essi riguarda la capacità dello United di finanziare il progetto da 2 miliardi di sterline che rifinanzia il loro debito significativo prima di allora. Gli addetti ai lavori ritengono che l'unica opzione sarebbe quella di avere una società sussidiaria proprietaria dello stadio. Anche le questioni sportive entrano in gioco, poiché l'attuale stato di deformazione della prima squadra maschile, che non giocherà in Europa il prossimo anno, significa che le vendite dei biglietti probabilmente diminuiranno.