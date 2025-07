Il G7 sollecita i colloqui sul nucleare iraniano in un fragile cessate il fuoco I ministri degli Esteri chiedono una rinnovata diplomazia dopo la cessazione delle ostilità tra Israele e Iran.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Lunedì, i ministri degli Esteri del G7 hanno espresso sostegno all'attuale cessate il fuoco tra Israele e Iran, incoraggiando al contempo il rapido ritorno dei negoziati sul programma nucleare iraniano, secondo una dichiarazione congiunta. "Chiediamo la ripresa dei negoziati, che porti a un accordo completo, verificabile e duraturo che affronti il programma nucleare iraniano", hanno detto i ministri degli Esteri del G7, esortando "tutte le parti a evitare azioni che potrebbero destabilizzare ulteriormente la regione". La loro dichiarazione congiunta sottolinea la necessità di un accordo verificabile e duraturo, poiché le tensioni regionali rimangono elevate nonostante una pausa nel conflitto diretto. Il gruppo ha anche denunciato le recenti minacce contro il capo del nucleare delle Nazioni Unite, esortando l'Iran a cooperare con gli ispettori internazionali. I leader mondiali, tra cui Trump, Macron, Meloni, Carney, Starmer, Merz, von der Leyen, Costa e Ishiba, parteciperanno al vertice del G7 il 16 giugno 2025 a Kananaskis, Alberta, ospitato dal Canada // Shutterstock