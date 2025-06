Il G7 sostiene Israele e identifica l'Iran come fonte di instabilità regionale

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . In una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di lunedì, le nazioni del G7 hanno pubblicamente sostenuto il diritto di Israele a difendersi, condannando l'Iran come fattore chiave di instabilità in Medio Oriente.



"Ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo anche l'importanza della protezione dei civili".

"L'Iran è la principale fonte di instabilità regionale e di terrore. Siamo sempre stati chiari sul fatto che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza".

Hanno anche espresso la disponibilità a proteggere la stabilità del mercato dell'energia in mezzo alle crescenti preoccupazioni: "Rimarremo vigili sulle implicazioni per i mercati internazionali dell'energia e siamo pronti a coordinarci, anche con partner che la pensano allo stesso modo, per salvaguardare la stabilità del mercato".