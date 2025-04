Il gabinetto di Trump si muove per riempire il vuoto mentre Musk si ridimensiona Con Elon Musk che si allontana dalle operazioni quotidiane del DOGE, la cerchia ristretta di Trump si prepara a stringere la morsa.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Mentre Elon Musk riduce il suo ruolo pratico nel controverso Department of Government Efficiency, i membri del gabinetto di Trump sono pronti a riaffermarsi, con l'obiettivo di rivendicare l'autorità sulle decisioni di spesa e personale. Un tempo alle prese con i tagli di bilancio e il ridimensionamento federale, Musk ora sposta l'attenzione sul suo impero commerciale in difficoltà, lasciando il futuro di DOGE più saldamente nelle mani dei capi delle agenzie tradizionali. Puoi leggere di più sulla decisione di Musk di lasciare DOGE qui. Ora sappiamo che gli addetti ai lavori suggeriscono che sta arrivando un'ondata di riforme più silenziosa e metodica, meno dominata dall'estro della Silicon Valley e più dalla ricalibrazione burocratica e dai giochi di potere tra le agenzie. Puoi leggere maggiori dettagli su questa nuova ondata di riforme qui. WASHINGTON - 9 marzo 2025: Elon Musk arriva al South Lawn della Casa Bianca su Marine One e rivela la sua maglietta "DOGE" e la fibbia della cintura Tesla // Shutterstock