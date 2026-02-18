Il Gabon sospendono i social media in mezzo alle preoccupazioni su sicurezza e stabilità

HQ

L'ente regolatore dei media del Gabon ha ordinato la sospensione immediata di alcune piattaforme social, avvertendo che i post potrebbero minare la coesione sociale e minacciare la sicurezza istituzionale e nazionale. L'accesso a Meta Platforms, YouTube e TikTok è ora limitato, anche se Facebook, Instagram e X sarebbero ancora accessibili.

La decisione arriva in un contesto di pressioni economiche, alta disoccupazione e una fragile transizione post-colpo di stato sotto la presidenza Brice Oligui Nguema, suscitando preoccupazioni tra i gruppi della società civile che tali restrizioni potrebbero paralizzare l'attività sociale ed economica.

"La sospensione equivale a paralizzare una parte significativa dell'attività economica e sociale del paese in un contesto già segnato dalla disoccupazione e dal costo della vita", ha dichiarato il membro della società civile Nicaise Moulombi. "I social network non sono più semplici strumenti di intrattenimento, sono diventati strumenti di lavoro, espressione dei cittadini, commercio, innovazione e persino mobilitazione democratica."