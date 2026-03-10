Il Galatasaray batte il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League

HQ

Gli ottavi di finale di Champions League sono iniziati con una sorpresa: il Liverpool ha perso la prima partita, in trasferta contro il Galatasaray. Solo dopo sette minuti, Victor Osimhen ha servito Mario Lemina per l'1-0, e Osimhen ha persino visto un altro gol annullato per fuorigioco. Hugo Ekitike, l'arma principale del Liverpool con un Salah molto debole, ha segnato un gol imbarazzante in un calcio d'angolo caotico annullato da una mano.

La partita è rimasta aperta fino alla fine: il Liverpool è riuscito a controllare il ritmo per gran parte della partita e si è avvicinato molto al gol, ma la squadra turca ha comunque avuto molte occasioni, incluso l'ultimo tiro della partita.

Sorprendentemente, questa è stata la quarta partita consecutiva che il Liverpool perde in trasferta contro il Galatasaray. Il Galatasaray difenderà quel gol con le unghie e i denti la prossima settimana ad Anfield, senza i tifosi locali, dato che la UEFA ha sanzionato la squadra a causa di alterchi durante la partita contro la Juventus il mese scorso, in cui Galatasaray ha lasciato la squadra italiana a bocca aperta.