Il Galatasaray punisce la Juventus con un 5-2 e si avvicina alla partita tra Tottenham e Liverpool

La Juventus subì una disastrosa sconfitta nei play-off di Champions League, un 5-2 contro il Galatasaray che li eliminò quasi definitivamente dalla competizione. Mentre la squadra italiana vinceva 1-2 all'intervallo, il Galatasaray è riuscito a rimontare, 3-2 nel momento in cui Juan Cabal è stato espulso.

Il Galatasaray approfittò della superiorità numerica e segnò altri due gol, causando alla Juventus una seconda sconfitta con cinque o più gol in una partita a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni, dopo una partita del 1959. E la Juventus non è mai riuscita a vincere contro il Galatasaray in Turchia, con tre sconfitte e un pareggio.

"Abbiamo davvero calato in termini di carattere", ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti a Sky Sport Italia. "Non è stato un passo indietro, ma tre indietro questa sera".

Il Galatasaray non gioca nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League dal 2013/14, ma con la vittoria si avvicina agli ottavi di finale, in cui potrebbero giocare contro Liverpool o Tottenham.