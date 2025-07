Il game director di The Last of Us Multiplayer ha avviato il suo studio in Giappone

Negli ultimi anni abbiamo visto molti sviluppatori di spicco lasciare i principali studi ed editori per avviare le proprie aziende, con conseguenti successi come Bloodstained: Ritual of the Night, Death Stranding, Clair Obscur: Expedition 33 e The Finals, e ci sono molti altri progetti interessanti in arrivo.

Ora abbiamo qualcos'altro di interessante da tenere d'occhio (grazie Eurogamer) poiché il direttore del gioco di Naughty Dog Vinit Agarwal ha annunciato che si sta dirigendo in Giappone per avviare il suo studio. Agarwal ha lavorato a Naughty Dog per dieci anni, ma se n'è andato quando The Last of Us Multiplayer è stato cancellato l'anno scorso.

Non ci vengono forniti ulteriori dettagli, ma dato che lo studio non è ancora stato fondato, né ha dipendenti, non dovremmo sperare in alcun risultato effettivo ancora per molto tempo. Tuttavia, Agarwal ha precedentemente affermato di voler continuare a lavorare sui giochi multiplayer.