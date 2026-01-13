Il gaming di Airconsole nella tua auto dimostra che le prestazioni non sono tutto

HQ

Al CES, ci è capitata un'idea che combinava videogiochi e auto, permettendo ai guidatori e alle loro famiglie o amici di giocare insieme mentre il loro veicolo elettrico si caricava. Airconsole offre decine di giochi tra cui scegliere e, mentre incontravamo il responsabile delle operazioni dell'azienda, Ondrej Zak, abbiamo parlato del motivo per cui nessuno di questi giochi si concentra davvero su prestazioni e grafica eccellenti.

"La gente vuole solo giochi semplici che siano incentrati sul divertimento e non sulle specifiche," Spiegò Zak. "Quindi non ci concentriamo mai davvero sull'ottenere grafica straordinaria... Stiamo usando Unity. Quindi cerchiamo sempre di ottenere il massimo dall'hardware in termini di frame rate o risoluzione."

Il programma utilizza anche solo due core dell'auto, e Zak afferma che solo i modelli più recenti hanno anche solo una minima possibilità di competere con le console moderne. Tuttavia, quando giochi come Who Wants to be a Millionaire, Overcooked e altri sono disponibili per brevi sessioni alla volta, probabilmente non sarai tentato di scegliere un gioco molto più impegnativo. Anche se lo fossi, ci chiediamo quale sarebbe il vantaggio di giocare a un gioco del genere in auto.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per maggiori dettagli su Airconsole e su come porta il gaming in movimento: