Il gaming su PC dovrebbe superare i ricavi delle console entro il 2028

Potrebbe sembrare piuttosto cupo entrare nel mondo del gaming su PC in questo momento. I prezzi dei componenti stanno aumentando a penna e poi pagherai almeno il doppio di una console per avere un PC che possa far girare i giochi più recenti e migliori di oggi. Tuttavia, nonostante questa prospettiva, il mercato PC continua a crescere e si prevede che i suoi ricavi supereranno quelli del gaming su console entro il 2028.

Questo deriva dai dati di un nuovo rapporto di NewZoo, che analizza perché PC abbia registrato una crescita così esplosiva ancora una volta. Curiosamente, alcune settimane fa abbiamo riportato che il numero di giocatori stava diminuendo, ma anche se fosse così, i nuovi modelli di monetizzazione fanno sì che il fatturato complessivo del settore sembri stabilizzarsi ai livelli pre-pandemia. Questo funziona bene soprattutto su PC, dove vediamo un modello di business in evoluzione che corrisponde a come i giochi estraggono al meglio denaro dai nostri portafogli al giorno d'oggi.

La monetizzazione dei PC è principalmente guidata dalle microtransazioni, con il 48% dei ricavi della piattaforma rappresentato dalle microtransazioni. Le vendite di giochi premium rappresentavano il 29%. Si prevede che un miliardo di giocatori PC saranno presenti entro il 2028, con lo slancio regionale come principale motore dietro questa attività. La popolazione cinese di gaming su PC è cresciuta dell'11,7% su base annua nel 2025 e, con l'espansione dell'ecosistema PC, cresce anche la sua base di utenti. NewZoo riporta inoltre che PC sta continuando a interessarsi nei mercati della Gen Z e della Gen Alpha.

Anche i ricavi e la base di giocatori per console dovrebbero crescere, solo a un ritmo più lento. Nord America e Giappone continuano a mostrare un tasso di spesa per giocatore più alto, e anche i ricavi da abbonamento stanno crescendo su tutti i fronti. Tuttavia, si nota che ciò è probabilmente dovuto all'aumento dei prezzi e agli upgrade di livello piuttosto che a una base di abbonati più ampliata.

