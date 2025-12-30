Il gatto più vecchio del mondo festeggia il 30° compleanno

HQ

Mi viene sempre un piccolo infarto ogni volta che vedo che un animale più antico del mondo fa notizia. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi, dato che Flossie - la gatta vivente più anziana del mondo - ha ufficialmente festeggiato il suo trentesimo compleanno.

Secondo il sito dei Guinness World Records, Flossie ha ancora molta strada da fare prima di diventare il gatto più anziano registrato al mondo, dato che quel record è detenuto da Creme Puff di Austin, Texas, che ha vissuto fino a 38 anni.

Tuttavia, sembra che Flossie abbia ancora molta vita davanti a sé. La gatta di Londra ama ancora svegliarsi presto, prendere del cibo dai suoi umani e poi rilassarsi con un lungo pisolino. Gioca ancora con i giocattoli nonostante l'età, dimostrando che non si è mai troppo grandi per divertirsi un po'. Che Flossie viva per sempre.

