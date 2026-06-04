Il gatto più viziato del mondo non ha ereditato nulla, nonostante 1,5 milioni di dollari menzionati nel testamento

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Il gatto del compianto stilista Karl Lagerfeld, Choupette, è stato spesso definito il gatto più viziato del mondo, e i due erano completamente inseparabili. Choupette lo seguiva ovunque, volava su jet privati e mangiava cibo di livello mondiale. Quando Lagerfeld morì nel 2019, lasciò 1,5 milioni di dollari al gatto nel suo testamento affinché potesse mantenere il suo stile di vita stravagante.

Ma... secondo la legge francese, gli animali non possono possedere denaro e, di conseguenza, non è stato pagato nemmeno un centesimo, scrive The Independent. Attualmente Choupette vive con l'ex governante di Lagerfeld, Francoise Cacote, e la sua famiglia, e hanno intentato una causa per reclamare i fondi lasciati in eredità. Dice:

"Mentre le cose si risolvono, sto facendo del mio meglio per onorare i suoi desideri, soprattutto che a Choupette non manca nulla. Questa è la mia priorità assoluta. La cosa più importante è che sia felice, circondata da amore e affetto, e protetta come Karl avrebbe voluto. Rimaniamo fiduciosi che la situazione un giorno sarà risolta pacificamente."

Come puoi immaginare, Choupette è una sorta di celebrità globale e ha sia una sua pagina Wikipedia che un account Instagram con oltre un quarto di milione di follower.