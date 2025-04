Il general manager dei Dallas Mavericks "non sapeva" quanto fosse importante Luka Doncic per i tifosi

HQ

I Dallas Mavericks sono passati dall'essere finalisti NBA nel 2024 a non qualificarsi nemmeno per i playoff nel 2025. La loro stagione si è conclusa la scorsa settimana: hanno vinto il loro primo play-in contro Sacramento King, ma hanno ceduto ai Memphis Grizzlies. Hanno avuto una stagione molto irregolare, ma le cose hanno preso una brutta piega definitiva dopo aver scambiato la loro stella Luka Doncic con Anthony Davis il 2 febbraio, un giorno che sarà ricordato a lungo in Texas.

I tifosi dei Mavs erano così arrabbiati che hanno protestato con veemenza con Nico Harrison, direttore generale della franchigia NBA, che lunedì, durante la conferenza stampa dopo la fine della loro stagione, ha detto la cosa più vicina alle scuse, riconoscendo che Doncic era importante per i tifosi: "Sapevo che Luka era importante per la base dei fan. Non sapevo bene a che livello", via ESPN.

Harrison si aspettava un po' di indignazione, ma pensava che una "squadra del calibro del campionato" che forniva vittorie ad alto livello avrebbe smesso di fumare. Pensava che Anthony Davies, Kyrie Irving, Klay Thompson, P.J. Washington e Dereck Lively II l'avrebbero fornito, ma il duo di stelle di Davis e Irving ha giocato insieme solo meno di una partita.

Anche se non può essere attribuito alla partenza di Doncic (a meno che non si creda alle maledizioni), ciò che seguì fu una lunga serie di infortuni. Davis è stato fuori per settimane e Irving si è strappato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, saltando il resto della stagione.