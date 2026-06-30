Il generale statunitense al comando delle truppe in Europa e Africa ha promesso sostegno per difendere gli stati baltici

HQ

Gli Stati Uniti hanno promesso ai loro alleati della NATO in Europa che sosterreranno la difesa degli stati baltici, durante un evento in cui è stata annunciata la creazione di un secondo quartier generale a tale scopo. Il comandante delle forze terrestri della NATO in Europa e capo delle forze statunitensi in Europa e Africa, il generale Chris Donahue, ha dichiarato a un evento nella città di Valga (Estonia) che "sono pronti a fare di più e a sostenere le loro parole con azioni, e gli Stati Uniti saranno al loro fianco."

La NATO stima che, al ritmo attuale di produzione di armi della Russia, il paese potrebbe essere pronto a lanciare un attacco su larga scala contro il territorio alleato entro il 2029. Il Cremlino ha negato queste accuse, secondo Reuters.

L'istituzione di un secondo quartier generale nella regione permetterà di schierare più truppe della coalizione multinazionale per difendere "ogni centimetro di territorio alleato", afferma il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

La pressione sull'Europa per aumentare le proprie capacità di difesa e i suoi bilanci è aumentata a seguito delle critiche del presidente USA Donald Trump, che accusa il blocco di non aver rispettato le proprie responsabilità militari.