Il Ghana approva nuove leggi esplicite che criminalizzano LGBTQ+

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Il parlamento del Ghana ha appena approvato un ampio insieme di nuove leggi tutte focalizzate specificamente su LGBTQ+, attive note per persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender o queer. Vari gruppi hanno avvertito persone in tutto il paese che queste leggi potrebbero avere conseguenze drastiche nei giorni e nelle settimane a venire.

In particolare, la legge vieta e criminalizza la promozione delle attività e dei punti di vista LGBTQ+, rendendo punibili le violazioni di questa nuova legge fino a 10 anni di carcere.

Leila Lariba, direttrice di One Love Sisters Ghana (tramite The Guardian), ha dichiarato in una dichiarazione che il panico si sta diffondendo in tutto il paese:

"La gente è in preda al panico e spaventata. Il nuovo disegno di legge influisce sul luogo in cui soggiorgiorni; Può farti sfrattare; Può portarti a perdere il lavoro. Per quanto tu creda di essere al sicuro, non sai chi è pronto a parlare."

"Abbiamo consigliato alle persone di dare priorità alla loro sicurezza online e offline. Se hanno contenuti sulle loro pagine social che potrebbero metterli a rischio, li incoraggiamo a rimuoverli. Le persone devono essere caute su ciò che pubblicano perché non sanno come questa legge possa essere usata contro di loro," ha aggiunto.

Il Ghana ha già un divieto per le relazioni tra persone dello stesso sesso, ma le nuove leggi ampliano la responsabilità penale, prendendo di mira anche specificamente coloro che promuovono o forniscono servizi specifici alle persone LGBTQ+. Si prevede che sarà presto promulgata dal presidente ghanese John Dramani Mahama.