HQ

Otto Addo, allenatore della nazionale del Ghana, è stato licenziato solo 72 giorni prima della Coppa del Mondo FIFA, che inizia l'11 giugno. La Federazione Calcistica del Ghana ha annunciato martedì di aver lasciato immediatamente l'allenatore capo. "L'Associazione desidera ringraziare sinceramente Otto Addo per il suo contributo alla squadra e gli augura buona fortuna per i suoi futuri impegni."

Addo, cinquantenne nato nella Germania Ovest, ha giocato tutta la sua carriera nel calcio tedesco, incluso il Borussia Dortmund tra il 1999 e il 2005 come centrocampista offensivo, vincendo una Bundesliga e arrivando secondo alla Coppa UEFA, ora Europa League. Si è ritirato dal calcio nel 2008 e successivamente ha lavorato come "allenatore dei talenti" per il Dortmund, prima di unirsi alle "Black Stars", soprannome della nazionale ghanese, e di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 (eliminata nella fase a gironi) e per la prossima Coppa del Mondo, prevista contro Panama, Inghilterra e Croazia.

Addo è stato il primo allenatore a ottenere due qualificazioni consecutive per il Ghana ai Mondiali, qualcosa che la GFA ha descritto come "un risultato storico che riflette costanza ed evoluzione nell'approccio tecnico del Ghana" in una dichiarazione del tutto non generata dall'IA. La squadra include l'ala del Manchester City Antoine Semenyo e l'attaccante del Tottenham Mohammed Kudus.

Ma una serie di pesante sconfitte nelle amichevoli della scorsa settimana (sconfitta 2-1 contro la Germania e 5-1 contro l'Austria), e il recente fallimento nella qualificazione per la Coppa d'Africa 2025, hanno motivato il licenziamento di Addo, che ha concluso il suo mandato con otto vittorie e nove sconfitte in 22 partite alla guida della nazionale dell'Africa occidentale.