Il Ghana nomina l'ex allenatore del Real Madrid e del Manchester United Carlos Queiroz prima dei Mondiali

HQ

Carlos Queiroz, allenatore portoghese di 73 anni, recentemente nazionale di Oman, Qatar, Iran ed Egitto, è stato nominato capo allenatore della nazionale ghanese, sostituendo Otto Addo, esonerato il mese scorso dopo due sconfitte in amichevoli contro Germania (2-1) e Austria (5-1) e non qualificandosi per la AFCON 2026.

Il nuovo allenatore dei Black Stars, soprannome del Ghana, vanta una lunga carriera da allenatore che risale al 1989 con la nazionale portoghese. Dopo aver allenato club a New York, Giappone e la nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha guidato il Sudafrica alla Coppa del Mondo 2002, ma si è dimesso prima del torneo.

Queiroz, nato in Mozambico quando era ancora una provincia portoghese, divenne più noto per due periodi come assistente allenatore di Alex Ferguson al Manchester United (2002-2003, 2004-2008), e fu poi ingaggiato dal Real Madrid nel 2003, la stessa estate in cui arrivò David Beckham, ma durò solo un anno senza vincere trofei importanti.

Queiroz guiderà il Ghana durante la Coppa del Mondo 2026, alla sua quinta presenza, mancando solo il 2018 nelle ultime cinque edizioni. Il loro miglior risultato è stato raggiungere i quarti di finale in Sudafrica nel 2010, ma non sono riusciti a superare la fase a gironi nel 2022. Giocheranno le partite della fase a gironi contro Inghilterra, Croazia e Panama.