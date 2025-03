Il Giappone si prepara al disastro economico e alla perdita di vite umane a causa di un potenziale megaterremoto al largo della costa del Pacifico Il che potrebbe comportare 1,8 trilioni di dollari di danni e causare la morte di 300.000 persone.

HQ Le ultime notizie sul Giappone . Il governo del paese ha emesso un severo avvertimento sul potenziale impatto di un forte terremoto che potrebbe colpire la costa del Pacifico del paese, causando un disastro economico e la perdita di vite umane. Un rapporto pubblicato lunedì suggerisce che un megaterremoto potrebbe causare danni fino a 1,8 trilioni di dollari, quasi la metà del PIL della nazione, e provocare la perdita di circa 300.000 vite. Questa stima aggiornata tiene conto di fattori quali l'inflazione e l'espansione delle zone alluvionali. Con una probabilità dell'80% di un terremoto di magnitudo 8-9 nella depressione di Nankai, lo scenario peggiore include l'evacuazione di oltre 1 milione di persone, causata principalmente da tsunami e crolli di edifici. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Mappa della regione ipocentrale del terremoto di Nankai // Shutterstock