Il Giappone annuncia la rosa per la Coppa del Mondo 2026: Solo tre giocatori della J-League, gli altri giocano in Europa

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Il Giappone ha annunciato la rosa per la Coppa del Mondo 2026, con i 26 giocatori che punteranno a migliorare i loro migliori risultati in questa estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Sono programmati contro i Paesi Bassi il 14 giugno, la Tunisia il 20 giugno e la Svezia il 26 giugno, a Dallas e in Messico.

Insieme alla Francia, il Giappone è stato uno dei primi paesi ad annunciare la rosa completa e definitiva, molto prima della scadenza fissata dalla FIFA. E la lista di 26 giocatori selezionata dall'allenatore Hajime Moriyasu comprende molti giocatori provenienti da leghe europee, con solo tre dalla J-League, tra cui il trentanovenne Yūto Nagatomo dell'FC Tokyo.

I tifosi inglesi conosceranno Wataru Endo dal Liverpool, Daichi Kamada dal Crystal Palace e Ao Tanaka dal Leeds United. Ci sono anche molti provenienti dalla Germania, come Hiroki Ito dal Bayern Monaco, Kaishu Sano da Magonza 05; dalla lega olandese come Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu dall'Ajax o Tsuyoshi Watanabe dal Feyenoord; e naturalmente il campione spagnolo Takefusa Kubo della Real Sociedad.

Rosa del Giappone per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri



Tomoki Hayakawa - Kashima Antlers (Giappone)



Keisuke Osako - Sanfrecce Hiroshima (Giappone)



Aya Suzuka - Parma Calcio (Italia)



Difensori



Yuto Nagatomo - FC Tokyo (Giappone)



Shogo Taniguchi - Sint-Truiden VV (Belgio)



Ko Itakura - Ajax (Paesi Bassi)



Tsuyoshi Watanabe - Feyenoord (Paesi Bassi)



Takehiro Tomiyasu - Ajax (Paesi Bassi)



Hiroki Ito - Bayern Monaco (Germania)



Ayumu Seko - Le Havre AC (Francia)



Yukinari Sugawara - Werder Brema (Germania)



Junosuke Suzuki - FC Copenaghen (Danimarca)



Centrocampisti/Attaccanti



Wataru Endo - Liverpool FC (Inghilterra)



Junya Ito - KRC Genk (Belgio)



Daichi Kamada - Crystal Palace (Inghilterra)



Koki Ogawa - NEC Nijmegen (Paesi Bassi)



Daizen Maeda - Celtic (Scozia)



Ritsu Doan - Eintracht Francoforte (Germania)



Ayase Ueda - Feyenoord (Paesi Bassi)



Ao Tanaka - Leeds United (Inghilterra)



Keito Nakamura - Stade de Reims (Francia)



Kaishu Sano - Magonza 05 (Germania)



Takefusa Kubo - Real Sociedad (Spagna)



Ito Suzuki - SC Friburgo (Germania)



Kento Shiode - VfL Wolfsburg (Germania)



Keisuke Goto - Sint-Truiden VV (Belgio)



Il Giappone non ha saltato nessuna Coppa del Mondo dalla sua prima apparizione in Francia nel 1998. Quell'anno erano una delle peggiori squadre, perdendo tutte le partite del girone, ma i Samurai Blue hanno raggiunto gli ottavi di finale in tre occasioni, inclusa l'ultima volta in Qatar 2022, dove erano leader del gruppo battendo Germania e Spagna, perdendo solo ai rigori contro la Croazia agli ottavi di finale.

Seguirai il percorso del Giappone ai Mondiali quest'estate?