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La banca centrale giapponese ha alzato il tasso di interesse principale del paese all'1%, rispetto allo 0,75%, un incremento che non si vedeva dal 1995. Dopo decenni di deflazione, la situazione dell'economia giapponese sembra essersi invertita, poiché la guerra USA-Israele contro l'Iran ha fatto salire il costo della vita e far schizzare i prezzi dell'energia.

"Dopo vent'anni di deflazione, il Giappone è ora in un ciclo inflazionistico," L'economista giapponese Jesper Koll ha detto alla BBC. "La politica monetaria di emergenza/gestione delle crisi non è più necessaria e la Banca del Giappone vuole tornare a una politica monetaria normale."

L'inflazione era stata a un tasso molto basso in Giappone fino a poco tempo fa, poiché i prezzi più alti hanno spinto l'inflazione verso l'alto. L'attuale livello di inflazione è ancora al di sotto dell'obiettivo della Banca del Giappone del 2%, e sembra che l'economia complessiva del Giappone non sia così a rischio come potrebbe essere, a causa delle misure governative che attenuano l'impatto sulle abitazioni per i costi del carburante.

L'inflazione sottostante potrebbe superare l'obiettivo attuale, ma la BOJ si trova in una situazione difficile in questo momento. Aumentare gli interessi rende il prestito più costoso, ma manterrà bassa l'inflazione. L'aumento dell'inflazione causerebbe anche una serie di problemi.