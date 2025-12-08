Il Giappone emette allerta tsunami dopo un potente terremoto di 7,6 | GUARDA LIVE

HQ

Il Giappone ha emesso allerte di tsunami dopo che un potente terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito circa 80 km al largo della costa di Aomori lunedì sera sì, provocando evacuazioni nel nord-est del paese.

L'Agenzia Meteorologica Giapponese ha dichiarato che onde fino a 3 metri potrebbero colpire le aree costiere di Hokkaido, Aomori e Iwate. Tsunami iniziali tra 20 e 50 cm sono già stati osservati in diversi porti.

Il terremoto si è verificato alle 23:15 ora locale e ha registrato un "upper six" sulla scala sismica a sette livelli del Giappone in alcune zone di Aomori, un livello abbastanza forte da far cadere mobili pesanti e rendere difficile stare in piedi.

Il Giappone si trova sull' "Anello di Fuoco" del Pacifico e sperimenta frequenti attività sismica, rappresentando circa un quinto dei terremoti globali superiori a magnitudo 6. Questa è una notizia in evoluzione, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti...