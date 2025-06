Il Giappone esegue il "killer di Twitter" per la prima volta in caso di applicazione della pena di morte dal 2022

HQ

Le ultime notizie sul Giappone . Venerdì scorso, il Giappone ha effettuato la sua prima esecuzione dopo anni, mettendo a morte Takahiro Shiraishi, noto come il "killer di Twitter", per l'omicidio e lo smembramento di nove persone che ha attirato attraverso i social media.

Il ministro della Giustizia Keisuke Suzuki ha difeso la decisione, citando la natura inquietante dei crimini e il loro impatto sulla sicurezza pubblica. "Non è appropriato abolire la pena di morte mentre questi crimini violenti sono ancora in corso".

Il ministro della Giustizia Keisuke Suzuki, che ha autorizzato l'impiccagione di Shiraishi, ha detto in una conferenza stampa. Si tratta della prima applicazione della pena di morte nel paese in quasi tre anni. Attualmente ci sono 105 detenuti nel braccio della morte in Giappone, ha aggiunto.