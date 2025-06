Il Giappone esorta alla calma dopo gli attacchi degli Stati Uniti all'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il Giappone ha espresso profonda preoccupazione per l'escalation delle tensioni che coinvolgono l'Iran, esortando tutte le parti a evitare ulteriori ritorsioni e a tornare ai colloqui diplomatici, secondo il ministro degli Esteri Takeshi Iwaya.



"Il Giappone continua a sperare fortemente che la strada al dialogo sarà riaperta dagli sforzi verso una risoluzione della questione nucleare iraniana attraverso colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran", ha detto il ministro degli Esteri Takeshi Iwaya in una dichiarazione.



Pur riconoscendo gli attacchi statunitensi come un segno di risolutezza, i funzionari giapponesi hanno sottolineato l'importanza del dialogo per affrontare le preoccupazioni nucleari. Il Giappone ha descritto l'attuale ciclo di conflitto come profondamente deplorevole e ha ribadito il suo impegno per la pace nella regione.