Il Giappone evacua 1 milione di persone mentre due grandi tempeste tropicali si avvicinano

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Mentre l'ondata di caldo europea e i terribili terremoti americani hanno preso la scena delle notizie climatiche in quei continenti negli ultimi giorni, quando si parla di Asia abbiamo parlato di pioggia, sia quella che è troppo o troppo poca. Ora Giappone e Taiwan temono la prima.

Il paese insulare sta ora affrontando gravi disagi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, riporta Reuters. Le autorità giapponesi hanno ordinato l'evacuazione di circa 1 milione di persone in mezzo a allerte di frane e alluvioni. Al momento, più di 200 voli, decine di servizi ferroviari e diverse autostrade sono stati interrotti. Aziende come il costruttore automobilistico Toyota sono state colpite.

A sud, la vicina Taiwan è stata anch'essa duramente colpita da piogge torrenziali. L'isola principale ha visto uffici e scuole chiusi in diverse regioni, con inondazioni che hanno chiuso parte della linea ferroviaria principale e il produttore di chip Hsinchu che ha chiuso gli uffici (mentre le fabbriche operano normalmente).

Oltre alle inondazioni, come sempre con questi fenomeni meteorologici, la preoccupazione più grande è l'effetto combinato delle tempeste e del terreno saturo. Le due tempeste tropicali in arrivo sono chiamate Mekkhala e Higos che, unite a un fronte di pioggia stagionale, possono portare rovesci ancora più forti in Giappone, mentre Taiwan monitora un lago barriera che si riempie rapidamente e che potrebbe rappresentare un rischio serio se cedesse.