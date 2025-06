Il Giappone lascia il G7 senza alleggerimento tariffario mentre Ishiba deve affrontare una pressione crescente Il primo ministro Ishiba non riesce a influenzare Trump sui dazi automobilistici, gettando ombre sulla sua leadership in vista delle elezioni chiave.

HQ Le ultime notizie su Giappone e Stati Uniti . Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba è tornato dal vertice del G7 senza progressi sull'allentamento delle tariffe statunitensi, un duro colpo alla sua credibilità a poche settimane da un'elezione cruciale.

Potresti essere interessato: Il vertice del G7 oscurato dal conflitto Israele-Iran.

"Nonostante i nostri persistenti sforzi per trovare un terreno comune attraverso discussioni serie, l'incontro di ieri con il presidente Trump ha confermato che abbiamo ancora discrepanze nella nostra comprensione", ha detto Ishiba ai giornalisti martedì prima della sua partenza dal Canada. Nonostante gli sforzi per convincere il presidente degli Stati Uniti Trump a ridurre i dazi sulle esportazioni di auto, i colloqui si sono arenati, mettendo in luce una spaccatura sempre più profonda tra gli alleati. L'impasse aggiunge tensione alla fragile economia giapponese e alimenta i dubbi sull'efficacia diplomatica di Ishiba. WASHINGTON - 7 febbraio 2025: il presidente Donald Trump tiene una conferenza stampa congiunta con il primo ministro del Giappone Ishiba Shigeru nella East Room della Casa Bianca // Shutterstock