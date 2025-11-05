Gamereactor

Il Giappone mobilita le truppe per combattere l'ondata mortale di attacchi degli orsi

Oltre 100 attacchi e 12 morti quest'anno spingono le autorità a chiamare l'esercito.

L'esercito giapponese ha inviato truppe nel nord montuoso mercoledì per aiutare a intrappolare gli orsi, a seguito delle richieste urgenti delle autorità locali alle prese con un'ondata di attacchi. I residenti sono stati avvertiti di evitare le foreste vicine, di rimanere in casa dopo il tramonto e di portare con sé campane per scoraggiare gli orsi a cercare cibo vicino alle case.

Secondo il ministero dell'Ambiente, da aprile ci sono stati oltre 100 attacchi di orsi e 12 morti in tutto il Giappone, due dei quali nella prefettura di Akita, tra cui Kazuno e la vicina Iwate.

I militari intervengono dopo che gli orsi sono entrati nelle città e negli spazi pubblici

Il sindaco di Kazuno, Shinji Sasamoto, ha dichiarato: "Gli abitanti della città sentono il pericolo ogni giorno. Ha influenzato il modo in cui le persone vivono la loro vita, costringendole a smettere di uscire o a cancellare gli eventi". I soldati stanno aiutando a trasportare, posizionare e ispezionare le trappole a scatola utilizzate per catturare gli orsi, mentre i cacciatori addestrati effettuano l'abbattimento.

Gli avvistamenti di orsi ad Akita sono aumentati di sei volte quest'anno, superando gli 8.000, spingendo il governatore della prefettura a richiedere l'assistenza delle Forze di autodifesa. Nelle ultime settimane, gli orsi hanno attaccato i clienti di un supermercato, sono saltati addosso ai turisti alle fermate degli autobus vicino ai siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e hanno ferito i lavoratori nelle località termali. Alcune scuole sono state temporaneamente chiuse dopo gli avvistamenti all'interno e intorno ai loro terreni.

L'aumento del numero di orsi, i cambiamenti climatici che influenzano le fonti di cibo e lo spopolamento rurale stanno determinando un aumento degli incontri uomo-orso. Gli orsi neri pesano fino a 130 kg, mentre gli orsi bruni di Hokkaido possono raggiungere i 400 kg.

Il governo prevede ulteriori misure di emergenza, tra cui il reclutamento di più cacciatori autorizzati, dopo aver allentato le regole sulle armi a settembre per facilitare il controllo degli orsi nelle aree urbane. Il vice segretario capo di gabinetto Kei Sato ha dichiarato: "Poiché gli orsi continuano a entrare nelle aree popolate in molte regioni e le ferite dovute agli attacchi degli orsi aumentano ogni giorno, non possiamo assolutamente permetterci di rimandare le contromisure degli orsi".

Orso in Giappone // Shutterstock

