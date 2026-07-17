Il Giappone permette alle donne di mantenere lo status reale dopo il matrimonio, ma non permette comunque imperatori donne

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Il parlamento giapponese, la Dieta Nazionale, ha approvato un disegno di legge che allenterà alcune decisioni sulla successione imperiale. Questo segue le preoccupazioni per una diminuzione delle dimensioni della famiglia reale, ma non affronta la regola che vieta le donne Imperatori.

Passando dalla camera bassa la scorsa settimana e questa settimana dalla camera alta, il disegno di legge consente alla famiglia imperiale di adottare parenti maschi di età superiore ai 15 anni. Permette anche alle donne che si sposano al di fuori della famiglia di mantenere il loro status reale. Sebbene ci sia stato un sostegno pubblico per un'Imperatore donna, questo non era un aspetto affrontato dal disegno di legge, e quindi alle donne è ancora vietato salire al trono.

La principessa Aiko, figlia unica dell'attuale Imperatore, non è idonea a succedere al trono. Il primo in linea di successione al trono è il fratello minore dell'imperatore, Fumihito. Dopo Fumihito, suo figlio Hisahito è destinato a salire al trono. La linea di successione potrebbe cambiare, come fa notare la BBC, i discendenti maschi di 11 rami imperiali rimossi dopo la Seconda Guerra Mondiale potrebbero essere adottati nuovamente nella famiglia con la nuova legge.

Si prevede che questi cambiamenti possano permettere la creazione di una famiglia reale più numerosa, dove i problemi legati alla successione non sarebbero così diffusi. Ci sarebbero anche più persone presenti per apparizioni ufficiali e cerimonie. Si ritiene che la monarchia giapponese sia la più antica monarchia ereditaria continua al mondo, con una discendenza di oltre 2.600 anni.