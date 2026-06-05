Il Giappone punta a ricostruire fino a 5 reattori nucleari entro gli anni 2040
Tutto fa parte degli sforzi per garantire una fornitura elettrica stabile.
Il Giappone sta pianificando di sostituire molti dei suoi reattori nucleari, come riportato da Nippon e YLE.
Il ministero dell'industria giapponese ha fissato un obiettivo preliminare per ricostruire da 2 a 5 reattori nucleari entro gli anni 2040, come parte degli sforzi per garantire forniture di elettricità stabili. Sono previsti piani per ricostruire altri 9 reattori entro gli anni 2050, portando il numero totale di reattori soggetti a sostituzione a 11-14. Si prevede che le decisioni finali sulla questione vengano prese quest'estate.
Il Giappone ha congelato lo sviluppo dell'energia nucleare dopo un forte terremoto e il successivo tsunami che hanno causato un devastante incidente in una centrale nucleare a Fukushima nel 2011.
Ma allo stesso tempo, il Giappone ha bisogno di più energia nucleare, perché il paese vuole ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili e si prevede che il consumo energetico della nazione insulare crescerà significativamente.