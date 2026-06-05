Il Giappone punta a ricostruire fino a 5 reattori nucleari entro gli anni 2040

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Il Giappone sta pianificando di sostituire molti dei suoi reattori nucleari, come riportato da Nippon e YLE.

Il ministero dell'industria giapponese ha fissato un obiettivo preliminare per ricostruire da 2 a 5 reattori nucleari entro gli anni 2040, come parte degli sforzi per garantire forniture di elettricità stabili. Sono previsti piani per ricostruire altri 9 reattori entro gli anni 2050, portando il numero totale di reattori soggetti a sostituzione a 11-14. Si prevede che le decisioni finali sulla questione vengano prese quest'estate.

Il Giappone ha congelato lo sviluppo dell'energia nucleare dopo un forte terremoto e il successivo tsunami che hanno causato un devastante incidente in una centrale nucleare a Fukushima nel 2011.

Ma allo stesso tempo, il Giappone ha bisogno di più energia nucleare, perché il paese vuole ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili e si prevede che il consumo energetico della nazione insulare crescerà significativamente.