Il Giappone ribadisce il sostegno alle missioni lunari in seguito ai tagli al budget della NASA

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Giappone . L'Agenzia per l'Esplorazione Aerospaziale del Giappone ha confermato venerdì il suo impegno a sostenere il programma lunare Artemis degli Stati Uniti, nonostante i tagli di bilancio proposti alla NASA che minacciano progetti chiave come la stazione spaziale Gateway. La JAXA ha sottolineato la sua disponibilità a contribuire con le capacità di rifornimento, la tecnologia di atterraggio e i dati lunari per mantenere la collaborazione con i partner internazionali. Una mossa che evidenzia il ruolo strategico del Giappone mentre si intensifica la competizione spaziale con la Cina. Il presidente dell'Agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale (JAXA) Hiroshi Yamakawa // Shutterstock