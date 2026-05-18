Il Giappone schiera terrificanti lupi robot per spaventare gli orsi

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Nel tentativo di contenere l'aumento degli attacchi degli orsi nel paese, il Giappone ha ora adottato un metodo piuttosto insolito che coinvolge i cosiddetti robot lupi mostruosi. Un aggeggio da incubo con occhi rossi luminosi, una testa che si muove e suoni spaventosi è progettato per tenere lontani orsi e altri animali selvatici.

Lo sfondo di tutto ciò è il gran numero di episodi avvenuti in Giappone negli ultimi due anni, in cui orsi hanno attaccato gli esseri umani. Finora questo ha causato la morte di 13 persone e, in tutto il paese, sono stati segnalati oltre 50.000 avvistamenti di orsi, specialmente nel nord del Giappone, dove sono stati avvistati vicino a scuole, case e negozi.

I robot lupo mostruosi sono stati sviluppati quasi dieci anni fa con l'obiettivo di proteggere le fattorie dagli animali selvatici, ma sono stati utilizzati anche su campi da golf, cantieri edili e in aree frequentate dai turisti. Ohta Seiki afferma inoltre di essere attualmente al lavoro per sviluppare nuove versioni capaci di pattugliare e di utilizzare l'IA per individuare gli orsi.