Le ultime notizie sul Giappone . La giapponese Mitsubishi Heavy Industries si è assicurata un contratto del valore di 32 miliardi di yen (216 milioni di dollari) per lo sviluppo di missili avanzati a lungo raggio a guida di precisione per le Forze di autodifesa giapponesi (JSDF).

I nuovi missili terra-terra e terra-nave, che dovrebbero essere operativi entro il 2032, sono progettati per colpire con notevole precisione le vulnerabilità critiche delle forze nemiche, compresi bersagli navali e terrestri.

Questo sviluppo segue la più ampia strategia del Giappone, evidenziata dalla sua strategia di sicurezza nazionale e dal piano di rafforzamento della difesa, per rafforzare la sua posizione di difesa. Per ora, resta da vedere come questi sistemi missilistici influenzeranno l'equilibrio geopolitico nella regione.