Il Giappone si prepara a riavviare la più grande centrale nucleare del mondo, 15 anni dopo l'incidente nucleare di Fukushima

Il Giappone si sta preparando a riavviare la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo, segnando un passo importante nel graduale ritorno del paese all'energia nucleare dopo il disastro di Fukushima del 2011.

Si prevede che i legislatori della prefettura di Niigata sostengano la ripresa lunedì, superando di fatto l'ultimo ostacolo politico per la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) nel rimettere in funzione l'impianto. Se approvato, TEPCO potrebbe riavviare il primo dei sette reattori del sito già a gennaio 2026, secondo l'emittente pubblica NHK.

Tutti i reattori nucleari del Giappone furono chiusi dopo il terremoto e lo tsunami che scatenarono la fusione di Fukushima Daiichi. Da allora, 14 dei 33 reattori operativi sono stati riavviati mentre il Giappone cerca di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati e di ridurre le emissioni di carbonio.

Centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa

La centrale Kashiwazaki-Kariwa, situata circa 220 km a nord-ovest di Tokyo, sarebbe stata la prima struttura nucleare riavviata sotto TEPCO, la società che gestiva Fukushima.

TEPCO ha promesso importanti investimenti nella sicurezza e ha promesso un sostegno finanziario per Niigata, ma la preoccupazione pubblica rimane forte. Un sondaggio prefetturale di ottobre ha rilevato che il 60% dei residenti ritiene che le condizioni per un riavvio non siano state soddisfatte.

Il Primo Ministro Sanae Takaichi ha sostenuto le riavviazioni nucleari per rafforzare la sicurezza energetica, soprattutto mentre il Giappone si trova ad affrontare una crescente domanda di elettricità dai data center di IA e una continua dipendenza da costose importazioni di combustibili. Il governo mira a raddoppiare la quota di produzione di elettricità dell'energia nucleare al 20% entro il 2040.

Per i critici e gli evacuati di Fukushima che vivono a Niigata, tuttavia, la ripresa pianificata rimane profondamente inquietante, sottolineando quanto la rinascita nucleare del Giappone continui a essere divisiva, anche a 15 anni dal suo peggior disastro nucleare.