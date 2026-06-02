Il Giappone si prepara a una marea temporale mentre la tempesta tropicale Jangmi interrompe l'elettricità e sposta le persone

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La tempesta tropicale Jangmi ha colpito il sud-ovest del Giappone martedì, interrompendo l'elettricità a decine di migliaia di abitazioni e causando gravi interruzioni al traffico aereo. Almeno una dozzina di persone sono rimaste ferite e centinaia di migliaia sono state invitate a rifugiarsi, come riportato da The Japan Times e YLE.

L'Agenzia Meteorologica Giapponese ha emesso un avviso di alluvione e frane, mentre Jangmi si muoveva lentamente verso nord. Circa 17.000 famiglie sull'isola di Kyushu sono rimaste senza elettricità. Le famiglie senza elettricità a Kagoshima, nel sud-ovest del Giappone, sono state circa 30.000. Dodici persone sono rimaste ferite in incidenti causati dalla tempesta a Okinawa. Le due più grandi compagnie aeree giapponesi, All Nippon Airways e Japan Airlines, hanno cancellato un totale di circa 600 voli a causa di Jangmi.

Il portavoce del governo Minoru Kihara ha avvertito in anticipo che Jangmi avrebbe causato problemi, tra le altre cose, ai trasporti pubblici quando si trasferissero nella capitale del paese, Tokyo. Ciò dovrebbe avvenire mercoledì ora locale.