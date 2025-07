Il Giappone stabilisce un nuovo record di velocità di Internet con oltre 400 Tbps

HQ

Mentre la velocità di Internet sta diventando sempre più veloce in tutto il mondo, molti luoghi si affidano ancora a velocità abbastanza lente che il download di un gioco o di un aggiornamento corposo per Call of Duty ad esempio, che spesso si estende su decine di GB, può richiedere ore e ore. C'è un futuro in cui questo non sarà affatto un problema, dato che il giapponese National Institute of Information and Communications Technology ha appena stabilito un nuovo record di velocità di Internet che ti lascerà a bocca aperta.

L'organizzazione è riuscita a raggiungere una velocità di 402 Tbps, che equivale a 4.02.000.000 Mbps, e per chi se lo stesse chiedendo, The Business Standard ha fatto i conti e ha capito che una connessione di questa velocità potrebbe scaricare Elden Ring in meno di un millisecondo...

La velocità è stata raggiunta anche con metodi piuttosto convenzionali, in quanto utilizzava cavi in fibra ottica su una distanza di 50 chilometri per trasmettere 37,6 THz o larghezza di banda. Ciò significa essenzialmente che quando un'infrastruttura globale più ampia si mette al passo, non c'è nulla che impedisca fondamentalmente alle persone normali di accedere a velocità così rapide. Il problema principale è che utilizzava un nuovissimo sistema di trasmissione noto come banda da 0 a U, che è in grado di offrire un multiplexing a divisione di lunghezza d'onda densa per fornire velocità più elevate.

Speriamo ottimisticamente che un lancio globale avvenga prima piuttosto che dopo!

